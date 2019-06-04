В Липецке пакетом с водой пробили стекло в машине

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-04T14:04:37+03:00

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В Липецке женщине повредили машину пакетом с водой. О случившемся липчанка написала в соцсетях. По словам автоледи, она припарковала автомобиль у многоквартирного дома №6 на улице Свиридова, в микрорайоне Европейский. В результате у «ВАЗа» оказалось разбито заднее лобовое стекло.

Женщина уверяет, что это произошло из-за пакета с водой, который кто-то скинул на ее автомобиль.

Машину разбили на улице Свиридова. Фото: "Микрорайон Европейский"Фото: vk.com

– Кто то очень умный кинул на машину пакет с водой, – пишет женщина. – Полицию мы, конечно, вызвали и все зафиксировали. Видео с четырех камер предоставят в понедельник.

В месте с тем женщина надеется, что порядочные жильцы дома сами придут, во всем сознаются и «хотя бы извинятся».

– Это еще хорошо, что на Свиридова, 6 есть камеры и будем надеяться виновные будут наказаны, – считает девушка. – По хорошему на каждый подъезд нужно ставить по паре камер.

ИСТОЧНИК KP.RU