В Липецке пакетом с водой пробили стекло в машине
В Липецке женщине повредили машину пакетом с водой. О случившемся липчанка написала в соцсетях. По словам автоледи, она припарковала автомобиль у многоквартирного дома №6 на улице Свиридова, в микрорайоне Европейский. В результате у «ВАЗа» оказалось разбито заднее лобовое стекло.
Женщина уверяет, что это произошло из-за пакета с водой, который кто-то скинул на ее автомобиль.
Машину разбили на улице Свиридова. Фото: "Микрорайон Европейский"Фото: vk.com
– Кто то очень умный кинул на машину пакет с водой, – пишет женщина. – Полицию мы, конечно, вызвали и все зафиксировали. Видео с четырех камер предоставят в понедельник.
В месте с тем женщина надеется, что порядочные жильцы дома сами придут, во всем сознаются и «хотя бы извинятся».
– Это еще хорошо, что на Свиридова, 6 есть камеры и будем надеяться виновные будут наказаны, – считает девушка. – По хорошему на каждый подъезд нужно ставить по паре камер.
ИСТОЧНИК KP.RU