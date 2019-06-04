2019-06-04T14:36:20+03:00
Общество

В Липецк привезли мощи св. Блаженной Матроны Московской

Святыню доставили в Христо-Рождественский кафедральный собор
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк прибыли мощи св. Блаженной Матроны МосковскойВ Липецк прибыли мощи св. Блаженной Матроны МосковскойФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 4 июня, в Липецк привезли ковчег с частью мощей св. Блаженной Матроны Московской. Липчане смогут приложиться к святыне, которая пробудет в областном центре почти неделю. Ковчег будет находиться в в Христо-Рождественском кафедральном соборе областного центра до 10 июня. Его доставили из Свято-Успенского монастыря Новомосковска Тульской епархии.

Принесение святыни совершается в рамках реализации молодежной просветительской программы «Духовная связь» и сопровождается образовательной программой для молодежи. Для ребят проводят круглые столы, лектории. Они встречаются с активистами православных молодежных организаций. Также среди ребят распространяют просветительские издания. По различным аспектам молодежного служения оказывается методическая и консультационная поддержка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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