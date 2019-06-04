Липчанин, по чьей вине погибли два подростка, после колонии снова сел за руль пьяным

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-04T15:37:24+03:00

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В Липецкой области поймали патологического любителя пьяной езды, который когда-то уже угробил двоих подростков. Та трагическая авария произошла еще в июне 2014 года в Добринском районе. Тогда 33-летний пьяный водитель «Форд Фокус» выехал на встречную и влетел в мопед «Альфа», на котором ехали 17-летний парень и 15-летний пассажир. Оба подростка погибли, виновнику аварии дали 5 лет в колонии-поселении.

Однако ни тот факт, что по его вине оборвались две человеческие жизни, ни наказание за содеянное не повлияли на сознание мужчины. Спустя пять лет, оказавшись на свободе, теперь уже 38-летний водитель снова сел за руль пьяным. К счастью, в этот раз злостный нарушитель не успел никого убить или покалечить. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 3 июня его задержали нетрезвым за рулем мопеда добринские автоинспекторы. Теперь опасному водителю по уже знакомой 264-й статье УК грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU