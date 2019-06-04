2019-06-04T16:23:10+03:00
Общество

Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим школьникам региона

На торжественном мероприятии 50 будущих лидеров получили главный документ гражданина
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Лучшие школьники региона получили главный документ гражданина России. Паспорта детям вручил врио главы области Игорь Артамонов. Церемония прошла в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России».

«У нашей страны великая история. Мы должны этим гордиться, - сказал Игорь Артамонов, выступая с приветственным словом. – Вы будете строить будущее. Задача каждого из вас – укрепить, улучшить нашу страну».

На торжественное вручение паспортов были приглашены отличники учёбы, волонтёры, победители всероссийских и международных образовательных олимпиад, призёры спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов. Всего 50 детей из разных муниципалитетов.

«Дети проходят отбор, они побеждают в конкурсах, они получают лучшие оценки. Как правило, именно из таких формируются лидеры, люди, которые могут делать для страны больше. Это будущие герои России», – отметил врио главы региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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