2019-06-04T16:33:56+03:00
Происшествия

Под Липецком сгорела кровля дома

К счастью, никто из людей не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области загорелся домВ Липецкой области загорелся домФото: УГПСС Липецкой области
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В минувший понедельник, 3 июня, в Липецкой области произошел пожар. О возгорании диспетчеру сообщили очевидцы. По их словам, в селе Березнеговатка Добринского района вспыхнул дом. Пожарные незамедлительно выехали в село.

Оказалось, загорелся нежилой дом. Когда спасатели прибыли на место происшествия, здание уже было охвачено огнем. Через некоторое время пожарным удалось ликвидировать огонь. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Лишь сгорела кровля на площади 55 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с сотовых, так и со стационарных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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