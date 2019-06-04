2019-06-04T17:24:43+03:00
Происшествия

В Липецке 31-летняя женщина упала с 14 этажа

Липчанка погибла
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке с 14 этажа упала женщинаВ Липецке с 14 этажа упала женщинаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 4 июня, в Липецке произошла трагедия. С 14 этажа дома, расположенного по улице 60 лет СССР, упала женщина. Липчанка скончалась на месте. Ей был всего 31 год.

По информации пресс-службы регионального УМВД России, женщина упала с лестничного марша, а не из квартиры. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе СУ СК по Липецкой области, проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит узнать, был ли это несчастный случай, самостоятельный прыжок или криминал.

Напомним, что в последнее время участились происшествия и на воде. Липчане решаются переплыть водоем, однако, многим не хватает сил. Они начинают тонуть. Так, в прошедший понедельник, 3 июня, в районе Центрального пляжа едва не произошла трагедия. Тонущего мужчину вытащили из воды спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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