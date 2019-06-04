2019-06-04T19:30:24+03:00
Общество

В среду в Липецке жарко и без осадков

Днем до +27 градусов
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке тепло и солнечноВ Липецке тепло и солнечноФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 5 июня, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью в регионе прохладно – от 8 до 13 градусов выше ноля.

В светлое время суток температура воздуха прогреется до +27 градусов. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 752 мм рт.ст.

В четверг, 6 июня, в Липецке станет еще теплее. Ночью в областном центре около 15 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. Синоптики обещают солнечную и жаркую погоду. Ветер юго-восточный 5-7 м/с. А ночью и вовсе наступит штиль. Атмосферное давление без изменений и составит 755 мм рт.ст. К вечеру оно немного упадет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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