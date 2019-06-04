2019-06-04T17:42:05+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Главное мерило эффективности власти – удовлетворенность населения»

Глава региона потребовал эффективнее работать с обращениями граждан
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Работу с обращениями граждан обсудили участники заседания администрации Липецкой области. Заместитель главы региона Анатолий Якутин сообщил, что за время работы портала «Развиваем Липецкую область вместе!» поступило 10 тысяч обращений. Большая часть жалоб касается работы сферы ЖКХ. Абсолютным лидером по активности жителей является город Липецк.

В составе администрации региона функционирует отдел по работе с обращениями граждан. Тем не менее система пока не идеальна. Периодически нарушаются сроки рассмотрения, а чиновники в районах зачастую отвечают формальными отписками. В результате каждый седьмой ответ на жалобу возвращается на доработку.

Врио главы региона Игорь Артамонов поставил задачу работать продуктивнее, не отвечать формально, а решать проблемы.

«Главное мерило эффективности власти – удовлетворенность населения. Это наша базовая задача, – подчеркнул руководитель региона. – Работа должна быть стандартизирована и доведена до идеала».

1 июля на сайте Игоря Артамонова «Развиваем Липецкую область вместе!» произойдут изменения. Появится личный кабинет заявителя и будут применяться геотеги для создания полной карты обращений. Дополнительные обязанности появятся у заместителей главы региона. Они будут отчитываться о работе с обращениями граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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