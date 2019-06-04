2019-06-04T19:07:14+03:00
Общество

В среду 11 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды

Отключения произойдут из-за ремонта инженерных сетей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат свет и водуВ Липецке отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 5 июня, в Липецке ожидается отключение света и воды. Как сообщили в пресс-службе Ао «ЛГЭК», с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц ул. Им. Крупской, 10А; Фрунзе, 30, 32, 34, 55 , 57, 27, 29, 43, 86, 70, 87, 68, 91, 72, 79, 85, 89, 88, 74, 81, 76, 90, 82; 50 лет НЛМК, 35; Неделина, 1А; Депутатская, 61, 92, 94; проспект Победы, 61; Хорошавина, 14, 6, 9а, 10, 12, 8, 9; Шуминского, 7; Ковалева, 99; Римского-Корсакова, 2а. Также с 9 утра до 3 часов дня света не будет в доме №6 по улице 4 Пятилетка.

С 10 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат в домах №7 и №13 по переулку Рудному. С 10 утра до 5 часов вечера без холодной воды останутся жители переулка Рудный, 7; улиц Кузьминская; Северный рудник. С 10 утра до 4 часов вечера воды не будет на улице Ковалева, 113, 109а, 109к.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Зегеля, 17, 23, 23а, 25А, 1а; Леонтия Кривенкова, 35.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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