2019-06-04T18:05:10+03:00
Общество

В Липецке пропал 84-летний пенсионер с запиской

Липчанин может быть дезориентирован
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал пенсионерВ Липецке пропал пенсионерФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В этот вторник, 4 июня, в Липецке пропал 84-летний пенсионер. Трубицын Анатолий Семенович исчез в районе улицы Космонавтов областного центра около 13.30. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», пожилой мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 75 лет, худощавого телосложения.

Был одет: джинсовая куртка, черные спортивные брюки с лампасами, коричневые сандалии, коричневая кепка «Металлург».

Особые приметы: сутулится, передвигается мелкими шагами. При себе имеет записку. Всех, кто видел Анатолия Трудицына или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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