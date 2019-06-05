Собутыльник снял с кредитки липчанина 80 000 рублей

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-05T09:30:26+03:00

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Кражу с кредитной карты раскрыли в минувший вторник, 4 июня, в Данковском районе Липецкой области. В полицию обратился 41-летний мужчина, который рассказал, что с его кредитной карты кто-то неизвестный снял 80 600 рублей.

Кража произошла в период с 23 по 31 мая, но владелец карты решил идти в полицию только спустя почти неделю. Несмотря на это предполагаемого воришку все же вычислили. Его задержали сотрудники уголовного розыска. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 39-летний рабочий некоего ООО, житель Данкова. Как позже выяснилось, мужчины вместе выпивали. Когда еда и спиртное закончились, доверчивый мужчина отправил приятеля за очередной бутылкой и закуской, и легкомысленно дал свою карту. Приятель купил, что нужно, а также опустошил кредитку – наличность забрал себе, ничего не сказав собутыльнику. Теперь вору грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU