В Липецке водитель автобуса сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-05T09:41:45+03:00

За день на дорогах региона пострадали 5 человек Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Кроме этого за день в городе сбили троих пешеходов – все в больнице

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За прошедшие сутки, 4 июня, в Липецкой области зарегистрировали 5 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили также пять человек. Трое из пострадавших – пешеходы.

Так на улице Астраханская в Липецке в 6.10 утра 37-летний водитель автобус «Мерседес» сбил 68-летнюю пенсионерку. Женщина попала в больницу.

Еще один пешеход, 45-летний мужчина, попал под колесе «Заз Шанс», за рулем которого был 56-летний мужчина. Авария произошла в 16.10 на улице Гагарина на пешеходном переходе со светофором. Пешеход также оказался в больнице.

И поздно вечером, в 22.39, улице Фабрициуса сбили 26-летнего парня. Пешеход в больнице, а машину и водителя пока не нашли.

Кроме этого в тот же день на улице Студеновской в Липецке автобус сбил велосипедиста. 51-летний мужчин на велосипеде угодил под «Лиаз» на улице Студеновской. Пострадавшего увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU