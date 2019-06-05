В Липецке водитель автобуса сбил велосипедиста
За прошедшие сутки, 4 июня, в Липецкой области зарегистрировали 5 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили также пять человек. Трое из пострадавших – пешеходы.
Так на улице Астраханская в Липецке в 6.10 утра 37-летний водитель автобус «Мерседес» сбил 68-летнюю пенсионерку. Женщина попала в больницу.
Еще один пешеход, 45-летний мужчина, попал под колесе «Заз Шанс», за рулем которого был 56-летний мужчина. Авария произошла в 16.10 на улице Гагарина на пешеходном переходе со светофором. Пешеход также оказался в больнице.
И поздно вечером, в 22.39, улице Фабрициуса сбили 26-летнего парня. Пешеход в больнице, а машину и водителя пока не нашли.
Кроме этого в тот же день на улице Студеновской в Липецке автобус сбил велосипедиста. 51-летний мужчин на велосипеде угодил под «Лиаз» на улице Студеновской. Пострадавшего увезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU