В Липецке нашли пропавшего 84-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-05T09:54:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Благополучно закончились поиски пропавшего в Липецке 84-летнего пенсионера. Напомним, пожилой мужчина ушел во вторник днем, 4 июня, в районе улицы Космонавтов. Пожилой человек был дезориентирован и мог не знать, куда он направляется. На этот случай у пенсионера была собой записка. Как сообщили волонтеры «Поиска пропавших детей» этим утром, 5 июня, мужчину нашли живым и вернули домой.

Отметим, что сейчас продолжаются поиски 16-летней студентки, которая ушла из дома 1 июня в Усманском районе. Накануне исчезновения девушка поссорилась с родителями, после оставила записку , в которой просила ее не искать, и пропала. Сейчас барышню ищут волонтеры, полиция и следственный комитет.

Приметы Екатерины Нохриной: рост 160-170 см., худощавого телосложения, глаза темно-карие, волосы светлые до плеч, на лице веснушки. Была одета в красную футболку, черную кожаную куртку, леггинсы цвета хакки и серые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел девушку после 1 июня или знает, где она сейчас находится, сообщить по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или на электронную почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU