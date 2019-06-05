В Липецке стали чаще воровать железные люки с колодцев

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-05T10:41:01+03:00

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По данным липецкого филиала компании «Квадра», в городе участились кражи железных люков с тепловых камер. По данным полиции, в этом году по подозрению в краже канализационных люков в регионе задержали четверых человек, каждому за кражу грозит уголовная ответственность.

Как правило злоумышленники воруют люки, чтобы сдать их в металлолом. При этом открытый колодец несет серьезную угрозу, падение в него может обернуться серьезными травмами. Напомним, что на прошлой неделе металлоломщики оставили без крышек четыре колодца на улице Терешковой.

Только в мае было 41 сообщение об открытых колодцах, сообщили в пресс-службе «Квадры». В связи с этим теплоэнергетики просят жителей региона сообщать о случаях краж крышек люков, а также информировать о местах, где замечен открытый колодец. Сообщить можно по телефонам: 30-66-66, 30-69-25 – диспетчерская служба или 102 – полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU