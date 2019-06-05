В Липецке улицу Советскую залило водой из канализационного люка

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-05T11:45:51+03:00

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Этим утром, 5 июня, в Липецке произошла коммунальная авария. На улице Советская забил небольшой фонтан. Вода вытекала из канализационного люка и разливалась по проезжей части.

В Липецке на Советской из канализационного люка полилась вода.

- В этом районе проводятся гидравлические испытания, - сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». - Сети проверяют на прочность. На улице Советская сети не выдержали, образовался порыв. Во время проведения гидравлических испытаний специалисты устранят его. Жителям близлежащих домов дадут горячую воду в срок – 16 июня.

Кстати, накануне вечером, 4 июня, в областном центре залило проспект Победы. Пешеходам приходилось перепрыгивать через лужи и потоки воды, льющимся по проезжей части.

В Липецке вода хлынула по проспекту Победы.

Коммунальная авария в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Коммунальная авария в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU