Липчан зовут в поликлинику обследоваться у онковрачей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-05T13:25:56+03:00

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Липчан зовут в Липецкую городскую поликлинику №2. В четверг, 6 июня, там пройдет профилактическая акция «Онкодесант». Горожане, прикрепленные и проживающие на территории обслуживания поликлиники, пройдут осмотр и проконсультируются у специалистов. Так, жители областного центра смогут пройти обследование у следующих врачей: онкогинеколога, онкоуролога, общего онколога, ЛОР-онколога, абдоминального онколога. Пришедшим в поликлинику раздадут буклеты по профилактике онкологических и других заболеваний, а также по ведению здорового образа жизни.

Акция стартует в 9 часов утра и продлится до 2 часов дня. Для участия в обследованиях необходимо предварительно записаться в регистратуре поликлиники. Подробности об акции можно узнать по телефону 71-75-60.

ИСТОЧНИК KP.RU