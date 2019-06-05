2019-06-05T14:19:51+03:00
Общество

Заключенный из Краснодарского края набил себе свастику в липецкой колонии

Лия МУРАДЬЯН
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Заключенного оштрафовалиЗаключенного оштрафовалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке наказали за нацистскую символику заключенного исправительной колонии №5. По данным прокуратуры, заключенный является жителем Краснодарского края, будучи в колонии в Липецкой области он нанес себе татуировки в виде свастики.

Отметим, что по закону «О противодействии экстремистской деятельности» любя публичная демонстрация символов Третьего рейха является экстремизмом. Использовать нацистскую символику запрещено в любой форме. Это оскорбление народа и памяти о жертвах в Великой Отечественной войне.

После проверки, прокурор возбудил административное дело по части 1 статьи 20.3 – публичная демонстрация нацистской символики. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд привлек заключенного к административному штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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