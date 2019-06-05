2019-06-05T15:13:43+03:00
Происшествия

Москвич обманул мужчину в Липецке со скидочными купонами на курорт

Аферистом оказался 19-летний парень из столицы
Лия МУРАДЬЯН
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Аферисту грозит 5 лет тюрьмыАферисту грозит 5 лет тюрьмыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке жертвой интернет-мошенников стал 35-летний мужчина. Липчанин собирался отдохнуть и нашел в Интернете объявление о продаже скидочных купонов на курорт. Мужчина связался с автором объявления, все обсудил и перевел незнакомцу на карту 14 000 рублей.

Получив деньги, продавец просто перестал выходить на связь. Через некоторое время мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По факту возбудили уголовное дело о мошенничестве, по части 2 статьи 159 УК.

Афериста вскоре вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, подозреваемым оказался 19-летний житель Москвы. Ушлого парня задержали, теперь ему грозит доя пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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