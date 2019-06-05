В Липецке из-за порыва трубы машина провалилась под землю на дороге

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-05T15:27:40+03:00

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Этим днем, 5 июня, в Липецке в районе НЛМК произошла авария. На площади Металлургов под асфальт провалился автомобиль.

Фото Елены Калмыковой

По словам очевидцев, в том районе произошел порыв трубы. Проезжую часть залило водой. Дорогу размыло. Одна из машин вдруг провалилась колесом в яму. Асфальт под транспортом начал рушиться. Передняя часть иномарки начала падать в яму. В итоге практически вся машина ушла под землю. В районе НЛМК образовалась огромная пробка. Более того, рядом с местом происшествия встали трамваи - водители побоялись проезжать рядом с ямой.

Фото Елены Калмыковой

Как сообщили свидетели аварии, в провалившейся под землю машине никто не пострадал.

В Липецке в районе НЛМК автомобиль провалился под землю.

ИСТОЧНИК KP.RU