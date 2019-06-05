В Липецке спасли парня, который тонул в реке в районе ЛТЗ

СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-05T15:54:14+03:00

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Очередной ЧП на воде случилось этим днем, 5 июня, в Липецке. Трагедия едва не произошла на реке Воронеж в районе ЛТЗ, где начал тонуть молодой парень. Благо, утопающего вовремя заметили сотрудники спасательного службы областного управления ГПСС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодого человека вытащили из воды.

Напомним, что в городе Липецке официально закрыты все пляжи, купаться запрещено из-за состояния воды в реке Воронеж. Ткем не менее, любителей позагорать это не останавливает – люди все равно лезут в воду. Некоторые, переоценив свои силы, пытаются доплыть до другого берега и начинают тонуть. На этой неделе спасатели вытащили двоих таких «рекордсменов». К несчастью, начало купального сезона не обошлось и без трагических происшествий.

По данным спасательной службы, чаще всего люди гибнут не воде из-за того, что лезут купаются пьяными – 32%, не соблюдают элементарные правила безопасности на воде – 21% и купаются в необорудованных местах – 16%.

ИСТОЧНИК KP.RU