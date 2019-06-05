Грузовик снес столб на улице в Липецке

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-05T16:24:12+03:00

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Авария с участием грузового автомобиля произошла в эту среду, 5 июня, на улице Октябрьская в Липецке. Там грузовик с бетонными блоками задел фонарный столб. От удара столб сломался у основания, накренился и опасно повис на проводах. Фото последствия ДТП выложили в сеть очевидцы.

Грузовик снес столбы на улице Октябрьская. Фото: zonariskaФото: vk.com

По словам очевидцев, водитель грузового автомобиля сдавал назад, пытаясь повернуть на стройку, но не рассчитал маневр и ударил столб. Из-за аварии оборвались несколько проводов. Привело ли это к отключению электроэнергии пока неизвестно.

Грузовик снес столбы на улице Октябрьская. Фото: zonariskaФото: vk.com

Сейчас столб угрожающе висит над проезжей частью и держится лишь не нескольких проводах. А пока водители автобусов и автомобилей с опаской проезжают под столбом, в Липецке устраняют последствия другого ЧП на площади Металлургов, где машина провалилась под асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU