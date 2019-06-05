В Ельце пропал 16-летний подросток: может находиться в Липецке

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-05T17:26:02+03:00

До сих пор о местонахождении парня ничего не известно

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В Липецкой области разыскивают 16-летнего подростка. В минувший вторник, 4 июня, Панов Сергей Александрович пропал в Ельце. Ориентировочно, он ушел из дома в поселке Строитель в 11 часов утра. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», подросток может находиться в Липецке.

Приметы: на вид 16 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, лицо смуглое, глаза черные.

Был одет: серые шорты до колен, синяя рубашка с белым воротником, серая кофта с капюшоном.

Всех, кто видел Сергея Панова или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU