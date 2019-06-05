Липецкая делегация примет участие в работе секций ПМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-05T17:49:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) стартует уже в этот четверг, 6 июня. В мероприятии примут участие представители деловых кругов, которые обсудят ключевые экономические вопросы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

На форум отправится липецкая делегация во главе с врио губернатора области Игорем Артамоновым. Вместе с ним в ПМЭФ примут участие заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов и начальник Управления инвестиций и международных связей региона Сергей Шаронин. Они планируют подписать соглашения с 4 компаниями и привлечь в Липецкую область более 50 млрд. рублей инвестиций.

Кроме того, липецкая делегация примет участие в работе нескольких деловых площадок. Игорь Артамонов и участники форума обсудят результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Поучаствуют в дискуссии, тема которой - «Российская экономика: реализуя цели национального развития. Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы».

ИСТОЧНИК KP.RU