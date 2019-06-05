2019-06-05T18:45:40+03:00
Общество

В Липецке из-за коммунальной аварии, где машина провалилась под землю, изменились маршруты автобусов

Как только завершатся ремонтные работы, транспорт поедет по привычным схемам [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в районе НЛМК изменились схемы движения автобусовВ Липецке в районе НЛМК изменились схемы движения автобусовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке из-за коммунальной аварии в районе НЛМК изменились схемы движения транспорта. Напомним, этим днем, 5 июня, на площади Мира произошел порыв трубы. Проезжую часть затопило. А через некоторое время одна из машин провалилась под землю. К счастью, никто из людей не пострадал. Дорогу полностью перекрыли. Энергетики заменят трубу. Предварительно, участок будет закрыт сутки.

Автобусы №7 и №20 в прямом направлении проследуют по утвержденной схеме. В обратном – по маршруту ««Новое заводоуправление – проспект Мира – площадь Мира – проспект Мира – улица Парковая – Крупской – М. Расковой – 9 Мая – далее по маршрутам».

Автобусы №8, 40А, 308, 308К, 306 и 317 – в прямом направлении «.. – проспект Мира - улица Парковая – Крупской – М. Расковой – далее по маршрутам». В обратном направлении по привычным схемам.

Транспорт № 17, 22, 26, 27, 28, 30, 33, 321, 322, 325, 332, 353 в прямом направлении будет двигаться по схеме «проспект Мира – улица Парковая – Крупской – М. Расковой – 9 Мая – далее по маршрутам». В обратном – «.. - улица 9 Мая – М. Расковой – проспект Мира – далее по маршрутам».

Кроме того, на время работ перестанут ходить трамваи №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000». На участок «Стан 2000 – площадь Металлургов» липчан будут возить автобусы.

За подробной информацией обращаться по телефону 31-00-82.

В Липецке на сутки перекрыли улицу, где машина провалилась под землю .

ИСТОЧНИК KP.RU

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