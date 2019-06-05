2019-06-05T18:38:29+03:00
Происшествия

В Липецке 8-летний мальчик, играя на стройке, проколол руку ржавой арматурой

Спасатели освободили ребенка и передали его бригаде скорой помощи
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке 8-летний мальчик, играя на стройке, проколол руку ржавой арматуройВ Липецке 8-летний мальчик, играя на стройке, проколол руку ржавой арматуройФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
Изменить размер текста:

В эту среду, 5 июня, в Липецке на заброшенной стройплощадке за зданием ЛГТУ случилось происшествие. 8-летний мальчик попал в «арматурный капкан».

Как сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС, мальчишки играли на площадке. Все что там осталось – бетонные блоки бывшего фундамента, из которых торчала ржавая арматура. Во время веселья один из липчан упал на торчащий железный прут. Он глубоко вонзился в руку ребенка.

На помощь юному горожанину пришли спасатели и медики. С помощью гидроинструмента ребенка освободили и передали бригаде скорой помощи. Спасатели напоминают, в случае чрезвычайной ситуации звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». А родителям следует чаще беседовать с детьми, рассказывая им о мерах безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В четверг липчанам отключат свет, холодную и горячую воду
В Липецке из-за коммунальной аварии, где машина провалилась под землю, изменились маршруты автобусов
Липецкая делегация примет участие в работе секций ПМЭФ-2019
В Ельце пропал 16-летний подросток: может находиться в Липецке
Грузовик снес столб на улице в Липецке
В Липецке спасли парня, который тонул в реке в районе ЛТЗ
В Липецке из-за порыва трубы машина провалилась под землю на дороге
Москвич обманул мужчину в Липецке со скидочными купонами на курорт
В парке Победы Липецка появится скейт-парк
Заключенный из Краснодарского края набил себе свастику в липецкой колонии
Липчан зовут в поликлинику обследоваться у онковрачей
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
В Липецке улицу Советскую залило водой из канализационного люка
В Липецке стали чаще воровать железные люки с колодцев
В Липецке нашли пропавшего 84-летнего пенсионера
В Липецке водитель автобуса сбил велосипедиста
Собутыльник снял с кредитки липчанина 80 000 рублей
В среду в Липецке жарко и без осадков
В среду 11 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке пропал 84-летний пенсионер с запиской
Юные липчане хотят установить рекорд, прочитав за лето 300 тыс. книг
Игорь Артамонов: «Главное мерило эффективности власти – удовлетворенность населения»