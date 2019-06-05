В Липецке 8-летний мальчик, играя на стройке, проколол руку ржавой арматурой
В эту среду, 5 июня, в Липецке на заброшенной стройплощадке за зданием ЛГТУ случилось происшествие. 8-летний мальчик попал в «арматурный капкан».
Как сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС, мальчишки играли на площадке. Все что там осталось – бетонные блоки бывшего фундамента, из которых торчала ржавая арматура. Во время веселья один из липчан упал на торчащий железный прут. Он глубоко вонзился в руку ребенка.
На помощь юному горожанину пришли спасатели и медики. С помощью гидроинструмента ребенка освободили и передали бригаде скорой помощи. Спасатели напоминают, в случае чрезвычайной ситуации звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». А родителям следует чаще беседовать с детьми, рассказывая им о мерах безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU