В четверг липчанам отключат свет, холодную и горячую воду

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-05T19:04:08+03:00

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В четверг, 6 июня, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Депутатская, 61, 94; проспект Победы, 61; Депутатская, 92; Горького, 1, 1А; Неделина, 16, 18, 20, 20а; Липецкая; Асфальтная; Привокзальная; Кибальчича; Гагарина, 85.

С 9 утра до 4 часов вечера свет отключат по адресам: улица Крайняя, 2, 9, 7; Подгоренская, 51.

С 2 часов дня до 4 часов вечера электричество пропадет у липчан, проживающих по улицам Адмирала Лазарева, 2, 4, 6, 8; Адмирала Макарова, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Задонский переулок, 1, 3, 5, 7; Зегеля, 1; Прокатная, 1, 1А, 1Б, 2, 2Б, 3-8; Рязанская, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Черняховского, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 23, 2, 1а, 24, 21, 22.

Без горячей воды с 10 утра до 5 часов вечера останутся жители дома №11 по переулку Рудному.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: переулок Рудный, 11; улица Катукова, 37а, 39, 39а, 41; Кривенкова, 11, 7а, 9; Левобережная, 1, 1а, 1б, 28, 3, 5; площадь Мира, 6; С.Разина, 1; З. А также жителям улиц Космодемьянская, Индустриальная, Зоологическая, Полярная, Садовая, Смоленская, Сенная, Буденного, 2-я Индустриальная, Небесная, Сырская, переулок Рядовой, 7, 8, 9; Речная, Минина, И. Франко, Пожарского, Лавочкина, Карбышева, Мешкова, Бородинская, Стасова, Литейная, Арсеньева.

За подробной информацией обращаться в диспетчерскую АО «ЛГЭК» по номерам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU