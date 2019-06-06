2019-06-06T08:52:32+03:00
Происшествия

Под Липецком в столкновении с «КамАЗом» погиб мотоциклист

Авария произошла на окружной трассе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с мотоциклистом на окружной трассеДТП с мотоциклистом на окружной трассеФото: скрин с видео
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Трагическая авария произошла в среду вечером, 5 июня, на окружной трассе не подъезде к Липецку. Там в районе дамбы в Матырского водохранилища столкнулись «КамАЗ» и мотоцикл. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Мотоциклист погиб в ДТП с "КамАЗом".

Последствия аварии записали на камеру с проезжавшего мимо автомобиля. Очевидцы предположили, что в момент столкновения мотоциклист находился на обочине. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Как на самом деле произошла авария и кто виновен в гибели мотоциклиста, теперь предстоит выяснить автоинспекторам. Напомним, в тот же день в Липецке произошло два серьезных ДТП – в районе площади Металлургов автомобиль провалился под асфальт, а на улице Октябрьская грузовик срезал фонарный столб. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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