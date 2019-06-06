2019-06-06T09:08:42+03:00
Происшествия

В Липецке нашли две угнанные машины – «Ниву» разобранной, иномарку разбитой

Отечественный внедорожник украл и разобрал подросток из села Боринское
Лия МУРАДЬЯН
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Угонщиков задержалиУгонщиков задержалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Два угона раскрыли в Липецке за прошедший стуки, 5 июня. Первым в полицию еще 31 мая обратился 45-летний владелец «Хендай-Солярис». Мужчина рассказал, что его автомобиль пропал от дома по улице Космонавтов. В итоге иномарку нашли разбитой на улице Меркулова. Угонщика вскоре вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался безработный и судимый 32-летний житель Липецка.

А 2 июня в полицию обратился 55-летний хозяин «Нивы», по словам автомобилиста, его внедорожник угнали от лома по проспекту Победы. Полицейские нашли машину а селе Боринское. Причем к тому моменту «Ниву» уже успели частично разобрать. Подозреваемым оказался подросток – несовершеннолетний житель села Боринское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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