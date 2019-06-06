Пропавшего под Липецком подростка нашли

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-06T09:22:20+03:00

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В Липецкой области нашли пропавшего накануне 16-летнего парня. Напомним, подросток ушел из дома в поселке Строитель в Ельце в 11 часов утра 4 июня. Парня искали больше суток, предполагалось, что он мог находиться в Липецке. Как сообщили волонтеры «Поиска пропавших детей», подростка нашли вернули домой.

Отметим, что уже неделю продолжаются поиски другого подростка – 16-летней Екатерины Нохриной. Студентка пропала 1 июня в Усманском районе. Как выяснилось, накануне девушка поссорилась с родителями, после чего оставила дома записку с просьбой ее не искать и ушла. Сейчас ее ищут полиция, волонтеры и СК, по факту исчезновения несовершеннолетней проходит доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU