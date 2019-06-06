2019-06-06T09:45:19+03:00
Происшествия

В Липецкой попал под машину пенсионер на велосипеде

За сутки на дорогах региона 1 человек погиб и один пострадал
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В ДТП с мотоциклом был виновен водитель грузовикаВ ДТП с мотоциклом был виновен водитель грузовикаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

ДТП с велосипедистом случилось в среду утром, 5 июня, в селе Кривополянье Чаплыгинского района Липецкой области. В 9.40 на улице Молодежная 28-летний водитель «Дэу Нексия» сбил 75-летнего пенсионера на велосипеде. В результате аварии пожилой мужчина попал в больницу. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, предварительно, в аварии виновен велосипедист, который должен был пропустить автомобиль.

Также стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком, которое произошло в районе Матырского водохранилища. По уточненной информации, мотоцикл «Кавасаки» столкнулся с грузовым автомобилем «Исузу». За рулем грузовика был 55-летний водитель. По данным автоинспекторов, именно он стал виновником ДТП, поскольку вышел на обгон не убедившись в безопасности маневра. 37-летний мотоциклист погиб на месте.

ГИБДД просит водителей учитывать тот факт, что сейчас на дорогах много двухколесного транспорта, поэтому нужно быть очень внимательными, когда на дороге появляется, мотоцикл, скутер или велосипед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшего под Липецком подростка нашли
В Липецке нашли две угнанные машины – «Ниву» разобранной, иномарку разбитой
Под Липецком в столкновении с «КамАЗом» погиб мотоциклист
В четверг липчанам отключат свет, холодную и горячую воду
В Липецке 8-летний мальчик, играя на стройке, проколол руку ржавой арматурой
В Липецке из-за коммунальной аварии, где машина провалилась под землю, изменились маршруты автобусов
Липецкая делегация примет участие в работе секций ПМЭФ-2019
В Ельце пропал 16-летний подросток: может находиться в Липецке
Грузовик снес столб на улице в Липецке
В Липецке спасли парня, который тонул в реке в районе ЛТЗ
В Липецке из-за порыва трубы машина провалилась под землю на дороге
Москвич обманул мужчину в Липецке со скидочными купонами на курорт
В парке Победы Липецка появится скейт-парк
Заключенный из Краснодарского края набил себе свастику в липецкой колонии
Липчан зовут в поликлинику обследоваться у онковрачей
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
В Липецке улицу Советскую залило водой из канализационного люка
В Липецке стали чаще воровать железные люки с колодцев
В Липецке нашли пропавшего 84-летнего пенсионера
В Липецке водитель автобуса сбил велосипедиста
Собутыльник снял с кредитки липчанина 80 000 рублей
В среду в Липецке жарко и без осадков
В среду 11 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке пропал 84-летний пенсионер с запиской
Юные липчане хотят установить рекорд, прочитав за лето 300 тыс. книг
Игорь Артамонов: «Главное мерило эффективности власти – удовлетворенность населения»