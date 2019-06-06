В Липецкой попал под машину пенсионер на велосипеде

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-06T09:45:19+03:00

За сутки на дорогах региона 1 человек погиб и один пострадал

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ДТП с велосипедистом случилось в среду утром, 5 июня, в селе Кривополянье Чаплыгинского района Липецкой области. В 9.40 на улице Молодежная 28-летний водитель «Дэу Нексия» сбил 75-летнего пенсионера на велосипеде. В результате аварии пожилой мужчина попал в больницу. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, предварительно, в аварии виновен велосипедист, который должен был пропустить автомобиль.

Также стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком, которое произошло в районе Матырского водохранилища. По уточненной информации, мотоцикл «Кавасаки» столкнулся с грузовым автомобилем «Исузу». За рулем грузовика был 55-летний водитель. По данным автоинспекторов, именно он стал виновником ДТП, поскольку вышел на обгон не убедившись в безопасности маневра. 37-летний мотоциклист погиб на месте.

ГИБДД просит водителей учитывать тот факт, что сейчас на дорогах много двухколесного транспорта, поэтому нужно быть очень внимательными, когда на дороге появляется, мотоцикл, скутер или велосипед.

ИСТОЧНИК KP.RU