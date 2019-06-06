В Липецке перекроют часть улицы Советская: автобусы изменят маршрут
В пятницу, 7 июня, в Липецке перекроют часть улицы Советская. В районе дома №77 в 20.00 стартуют аварийно-восстановительные работы. До окончания ремонта общественный транспорт изменит схему движения.
Так, автобусы №2, 6, 12, 26, 27, 30, 36, 302, 308к, 315 и 352, которые едут вниз по Советской, будут двигаться по маршруту «.. – площадь Победы – улица Первомайская – Пушкина – Советская – далее по привычной схеме». В обратном направлении – без изменений. Для автомобилистов оставят открытой одну полосу. Водителей призывают быть внимательнее на дороге.
В пресс-службе мэрии сообщили, что подробную информацию об изменениях в работе городского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.
ИСТОЧНИК KP.RU