2019-06-06T12:29:45+03:00
Общество

В Липецке перекроют часть улицы Советская: автобусы изменят маршрут

На участке проведут аварийно-восстановительные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке изменится схема движения некоторых автобусовВ Липецке изменится схема движения некоторых автобусовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 7 июня, в Липецке перекроют часть улицы Советская. В районе дома №77 в 20.00 стартуют аварийно-восстановительные работы. До окончания ремонта общественный транспорт изменит схему движения.

Так, автобусы №2, 6, 12, 26, 27, 30, 36, 302, 308к, 315 и 352, которые едут вниз по Советской, будут двигаться по маршруту «.. – площадь Победы – улица Первомайская – Пушкина – Советская – далее по привычной схеме». В обратном направлении – без изменений. Для автомобилистов оставят открытой одну полосу. Водителей призывают быть внимательнее на дороге.

В пресс-службе мэрии сообщили, что подробную информацию об изменениях в работе городского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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