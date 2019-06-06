«ЭксОйл групп» инвестирует 6 млрд рублей в экономику Липецкой области

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-06T12:41:16+03:00

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Меморандум о сотрудничестве подписали врио главы региона и генеральный директор ООО «Черноземье» Дмитрий Резнов на Петербургском международном экономическом форуме. ООО «Черноземье», входящее в международный холдинг «ЭксОйл групп», приступит к реализации инвестиционного проекта уже в этом году.

Будет создано современное высокотехнологичное производство с использованием самых передовых инженерных технологий. В новый комплекс войдут завод по переработке сои и рапса, гидратация масла с выпуском лецитина, производство соевых белковых концентратов, маслохранилище объемом до 150 тыс кубических метров и современный элеватор силосного типа вместимостью 80 тыс тонн. Конечными продуктами производства будут кормовой соевый шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный лецитин, соевый протеиновый концентрат. На предприятии будет создано 190 рабочих мест. Объём инвестиций – 6 млрд рублей. Запуск производства планируется в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU