2019-06-06T12:41:16+03:00
Общество

«ЭксОйл групп» инвестирует 6 млрд рублей в экономику Липецкой области

Комплекс по переработке бобов, сои и рапса построят в ОЭЗ «Тербуны»
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..Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Меморандум о сотрудничестве подписали врио главы региона и генеральный директор ООО «Черноземье» Дмитрий Резнов на Петербургском международном экономическом форуме. ООО «Черноземье», входящее в международный холдинг «ЭксОйл групп», приступит к реализации инвестиционного проекта уже в этом году.

Будет создано современное высокотехнологичное производство с использованием самых передовых инженерных технологий. В новый комплекс войдут завод по переработке сои и рапса, гидратация масла с выпуском лецитина, производство соевых белковых концентратов, маслохранилище объемом до 150 тыс кубических метров и современный элеватор силосного типа вместимостью 80 тыс тонн. Конечными продуктами производства будут кормовой соевый шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный лецитин, соевый протеиновый концентрат. На предприятии будет создано 190 рабочих мест. Объём инвестиций – 6 млрд рублей. Запуск производства планируется в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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