Под Липецком будут судить распространителя детского порно

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-06T13:01:00+03:00

Изменить размер текста: A A

По версии следствия, 45-летний неработающий житель Чаплыгина создал виртуальное облачное хранилище материалов порнографического характера. На видео также присутствовали дети. Содержимое было доступно интернет-пользователям для просмотра и копирования - любой желающий мог зайти в хранилище и посмотреть порноматериалы.

По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а,г» ч.2 ст.242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Обвиняемый признал свою вину.

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направили в суд. Мужчине, обвиняемому в распространении детской порнографии, грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU