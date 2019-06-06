2019-06-06T13:01:00+03:00
Происшествия

Под Липецком будут судить распространителя детского порно

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
Юлия КЛЮЕВА
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Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делуПрокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делуФото: Юлия КЛЮЕВА
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По версии следствия, 45-летний неработающий житель Чаплыгина создал виртуальное облачное хранилище материалов порнографического характера. На видео также присутствовали дети. Содержимое было доступно интернет-пользователям для просмотра и копирования - любой желающий мог зайти в хранилище и посмотреть порноматериалы.

По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а,г» ч.2 ст.242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Обвиняемый признал свою вину.

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направили в суд. Мужчине, обвиняемому в распространении детской порнографии, грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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