2019-06-06T13:32:50+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Все споры будут решаться исключительно в правовом поле»

Глава области лично контролирует решение проблем по строительству ЖК «Авангард»
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..Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Врио главы региона Игорь Артамонов продолжает лично контролировать решение конфликтной ситуации, в которой оказались жители района переулка Яблочкина в областном центре и строительная компания, получившая разрешение на возведение здесь жилищного комплекса «Авангард». Руководитель области провел еще одну встречу с представителями инициативной группы липчан, застройщика, администрации города, прокуратуры и управления МВД России по Липецкой области, профильных структурных подразделений и ведомств.

Сейчас стройка приостановлена, здесь установлена камера, проконтролировано своевременное устранение застройщиком всех выявленных нарушений, назначены дополнительные экспертизы. Принимавший участие во встрече прокурор Липецкой области Константин Кожевников сказал, что по обращению жителей проводится проверка соблюдения законности при выдаче разрешения на строительство ЖК «Авангард».

По итогам встречи Игорь Артамонов вновь подчеркнул, что все конфликты будут решаться исключительно в правовом поле. «И окончательное решение в этом споре примет только суд. При необходимости юридическая поддержка жителям будет предоставлена», - добавил Игорь Артамонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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