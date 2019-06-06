Под Липецком за убитого лосенка браконьеру пришлось отдать почти 300000 рублей
29 декабря прошлого года в Данковском районе браконьер подстрелил 6-месячного лосенка. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением особо крупного ущерба – ст.258 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, региональному Управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов причинен материальный ущерб – 240 тыс. рублей.
Мужчина полностью признал свою вину, а также возместил причиненный ущерб. Также он написал извинительное письмо на имя руководителя Управления. Так как браконьер впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, а также возместил ущерб, его освободили от уголовной ответственности. Прокурор назначил мужчине штраф – 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU