Под Липецком за убитого лосенка браконьеру пришлось отдать почти 300000 рублей

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-06T13:53:27+03:00

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29 декабря прошлого года в Данковском районе браконьер подстрелил 6-месячного лосенка. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением особо крупного ущерба – ст.258 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, региональному Управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов причинен материальный ущерб – 240 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал свою вину, а также возместил причиненный ущерб. Также он написал извинительное письмо на имя руководителя Управления. Так как браконьер впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, а также возместил ущерб, его освободили от уголовной ответственности. Прокурор назначил мужчине штраф – 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU