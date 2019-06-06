Улица 9 Мая, где машина провалилась под землю, будет перекрыта еще сутки
В Липецке на улице 9 Мая продолжаются ремонтные работы. Напомним, накануне, 5 июня, в районе площади Металлургов произошел порыв трубы. Вода залила всю проезжую часть. В одном месте под асфальтом размыло грунт. Одна из машин провалилась под землю. К счастью, в аварии никто не пострадал. Энергетики пообещали возместить ущерб водителю.
На улице 9 Мая в Липецке продолжаются работыФото: Юлия КЛЮЕВА
В этот четверг, 6 июня, участок, где предположительно и произошел порыв, раскопали. В данный момент рабочие уже подобрались к теплосети и обнаружили порыв. Как стало известно «КП-Липецк», менять трубу планируют в ночь. Поэтому вряд ли в ближайшие сутки улицу откроют для проезда. Измененную схему движения автобусов можно посмотреть здесь.
В Липецке улица 9 Мая, где машина провалилась под землю, будет перекрыта еще сутки.
На улице 9 Мая в Липецке продолжаются работыФото: Юлия КЛЮЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU