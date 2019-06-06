2019-06-06T15:01:18+03:00
Общество

На ПМЭФ-2019 Игорь Артамонов обсудил с Виталием Мутко важные для региона вопросы

У представителей делегации Липецкой области запланированы встречи с представителями бизнес-сообществ и посольств почти 10 стран
Юлия КЛЮЕВА
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ПМЭФ-2019ПМЭФ-2019Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В этот четверг, 6 июня, в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Торжественное открытие состоялось в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В масштабном мероприятии принимает участие делегация Липецкой области во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым. У представителей региона уже запланированы встречи и переговоры, ожидается подписание ряда важных соглашений и меморандумов.

Так, Игорь Артамонов и заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко обсудили несколько важных для региона вопросов: меры господдержки при реализации в области пилотного проекта индивидуального жилищного строительства, финансирование строительства и ремонта инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, государственная поддержка застройщикам, принявших обязательства по завершению строительства проблемных домов. Также ожидаются встречи с представителями бизнес-сообщества и посольств Германии, Италии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Китая, Белоруссии, Армении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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