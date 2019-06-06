2019-06-06T15:52:13+03:00
Общество

Липецкая область получила все акции особой экономической зоны

Регион стал единственным акционером ОЭЗ «Липецк»
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкая область - единственный акционер ОЭЗЛипецкая область - единственный акционер ОЭЗФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 6 июня, в облсовете состоялась 26-ая сессия регионального парламента. В ходе заседания депутаты одобрили принятие в государственную собственной Липецкой области акций ОЭЗ «Липецк». Как сообщили в пресс-службе облсовета, их безвозмездно передает региону АО «Особые экономические зоны».

До этого момента Липецкая область владела 31,5% уставного капитала ОЭЗ. Теперь регион получает еще 68,5% уставного капитала общей стоимостью более 8,8 млрд. рублей. Так, Липецкая область становится единственным акционером особой экономической зоны. Это означает, что регион получает прямой контроль над экономической зоной и все полномочия по ее управлению: созданию инфраструктуры для новых предприятий, работе с инвесторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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