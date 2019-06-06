За 4 дня у липчан изъяли 16 единиц оружия
С 27 по 31 мая Управление Росгвардии по Липецкой области совместно с региональным УМВД России провели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». За 4 дня в Липецке и районе у владельцев оружия изъяли 16 единиц зарегистрированного оружия.
Также выявлено 28 нарушений правил оборота оружия. За это владельцев привлекли к административной ответственности. В основном, липчане нарушали правила хранения оружия и патронов к нему. У некоторых закончились сроки перерегистрации. За выявленные нарушения горожанам придется заплатить штраф. 13 единиц зарегистрированного оружия липчане сдали в правоохранительные органы добровольно.
Кстати, в Липецкой области действует региональная поощрительная мера вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.
ИСТОЧНИК KP.RU