2019-06-06T16:57:57+03:00
Происшествия

Под Липецком будут судить чиновника за взятку в 450000 рублей

За содействие в заключении дорогова бывший начальник отдела культуры Добринского района попросил у фирмы вознаграждение
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком чиновник не постеснялся попросить взяткуПод Липецком чиновник не постеснялся попросить взяткуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В 2016 году на расчетный счет МАУК «Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга» перечислили 4 997 000 рублей. Деньги поступили для переоборудования кинозала в поселке Добринка. По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, начальник отдела культуры администрации района в корыстных целях использовал свое служебное положение. Он предложил одной из московских фирм оказать содействие в заключении договора на поставку и монтаж кинооборудования. За вознаграждение. Мужчина попросил 450 тыс. рублей. Представители фирмы согласились. Позже через доверенное лицо он обналичил деньги, распорядился по своему усмотрению.

В отношении начальника культуры Добринского района возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. В ходе расследования ему инкримировали еще ряд составов. Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд. За наиболее тяжкое из преступлений обвиняемому грозит штраф от 2 до 4 млн. рублей с лишением права занимать определенные должности до 10 лет, либо лишение свободы от 7 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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