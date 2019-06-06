2019-06-06T17:01:58+03:00
Общество

Игорь Артамонов подписал соглашение с китайской компанией Angel Yeast

В Липецкой области планируется расширение производства дрожжей
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с китайской компанией Angel Yeast по строительству в особой экономической зоне регионального уровня промышленно-производственного типа «Данков» второй очереди завода по производству дрожжей производительностью 12 тыс. тонн продукции в год. С китайской стороны документ завизировал генеральный директор ООО «Ангел Ист Рус» господин Цинь Цзяньхуа.

В 2016 году в районном центре Данков началось строительство первой очереди, производство запущено в 2018 году. Объем вложенных в проект инвестиций составил 7 млрд рублей. Построены производственные здания, очистные сооружения, проведены все необходимые испытания, запущено производство. На предприятии уже создано более 500 рабочих мест. Компания производит хлебопекарные дрожжи, разрыхлители, улучшители теста, биологически активные добавки, корм для животных, удобрения. По всему миру у компании десять заводов - восемь в Китае, один в Египте и теперь еще один - в России. Он будет крупнейшим в Европе.

После ввода в эксплуатацию второй очереди, общий объем и производства достигнет 32 тыс. тонн сухих дрожжей и 42 тыс. тонн органических удобрений. Планируется вложить в проект 2,6 млрд рублей. Сроки реализации проект - 2019-2021 годы, будет создано 180 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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