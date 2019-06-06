2019-06-06T17:55:00+03:00
Общество

В Липецкой области назначили выборы губернатора

За кандидатов должны отдать свои подписи минимум 163 депутата
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области назначили выборы губернатораВ Липецкой области назначили выборы губернатораФото: Юлия КЛЮЕВА
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8 сентября этого года в регионе пройдут выборы главы администрации Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета. Официально избирательная кампания стартует после публикации постановления областного Совета депутатов. Выборы назначаются не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

После старта избирательной кампании начнется выдвижение кандидатов. Они должны заручиться поддержкой местных депутатов. Напомним, муниципальный фильтр на сегодняшний день снижен до 6%. За кандидата на должность главы администрации Липецкой области свои подписи должны отдать минимум 163 депутата. К тому же, кандидата должны поддержать не менее, чем в 15 районах и городских округах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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