В Липецкой области назначили выборы губернатора

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-06T17:55:00+03:00

Изменить размер текста: A A

8 сентября этого года в регионе пройдут выборы главы администрации Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета. Официально избирательная кампания стартует после публикации постановления областного Совета депутатов. Выборы назначаются не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

После старта избирательной кампании начнется выдвижение кандидатов. Они должны заручиться поддержкой местных депутатов. Напомним, муниципальный фильтр на сегодняшний день снижен до 6%. За кандидата на должность главы администрации Липецкой области свои подписи должны отдать минимум 163 депутата. К тому же, кандидата должны поддержать не менее, чем в 15 районах и городских округах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU