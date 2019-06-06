2019-06-06T19:53:06+03:00
Общество

В Липецке впервые пройдет хакатон

Областной центр станет четвертым городом-участником всероссийского конкурса цифровых решений
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке впервые пройдет хакатонВ Липецке впервые пройдет хакатонФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Всероссийский конкурс цифровых решений, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), создан для решения социально-экономических задач, исходящих от разных субъектов РФ. Он собрал 146 заявок из 43 субъектов России, большинство из них касалось государственных услуг (39 задач), здравоохранения и городской среды (по 20), образования и социальной сферы (по 19).

На первом этапе конкурса, который проходил с февраля по апрель 2019 года, региональные органы власти формировали задачи для представителей IT-сообщества. В топ-3 попали заявки из Республики Татарстан, Липецкой и Томской областей. Заявка от Липецкой области заняла второе место.

- Агентство стратегических инициатив официально дало старт второму этапу конкурса цифровых решений, рассказала руководитель программы Центра цифрового развития АСИ Яна Коваленко. - Пришло время подключиться всем IT- и data-специалистам страны. Сейчас у АСИ есть 30 интересных и разноплановых задач от 17 регионов, развернутые датасеты к ним и экспертное жюри, которое будет оценивать данные решения».

На втором этапе конкурса, который проходит с 24 мая по 31 июля 2019 года, в рамках хакатона it- и дата-специалисты собираются вместе, чтобы приступить к решениям задач, выверенных на первом этапе.

10 и 11 июня Липецк станет одним из регионов, где пройдет второй этап конкурса. От АСИ в качестве экспертов и модераторов приедут Яна Коваленко и Тимур Алейников - руководители программы Центра цифрового развития АСИ.

Более 40 разработчиков, дизайнеров, it- и data-специалистов выберут понравившиеся задачи и будут решать их в командах. Возможно, именно они смогут помочь в диагностике заболеваний, создании инструмента для прогноза потребностей в детских садах, разгрузке очередей в МФЦ или разработке электронных помощников по распределению обращений граждан в органы власти.

- Для наших it-специалистов участие в этом мероприятии - отличная возможность побороться за призовой фонд от 1 миллиона рублей, стать участником не только разработки, но и внедрения решений, развивать себя среди лучших дата-аналитиков страны, - считает заместитель главы администрации Липецка Екатерина Белокопытова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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