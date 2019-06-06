Липецкие росгвардейцы оказали помощь условно пострадавшим в воде

СЕГОДНЯ 19:29 2019-06-06T19:29:39+03:00

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На базе спасательного поста в Липецке прошел учебно-методический сбор сотрудников Управления Росгвардии по Липецкой области – внештатных спасателей на воде.

В ходе мероприятия правоохранители повысили свою дополнительную квалификацию и изучили алгоритм помощи пострадавшим на воде: отработали реанимационный комплекс действий при спасении утопающего, в том числе непрямой массаж сердца и вентиляцию лёгких.

Совместно организованная работа росгвардейцев и спасателей позволяет в кратчайшее время оказывать эффективную помощь попавшим в беду людям. Это особенно актуально летом, когда многие граждане организуют свой отдых на водоемах.

- На данном мероприятии росгвардейцы повышают свои навыки по спасению утопающих, их реанимации и оказания им первой доврачебной помощи, - отметил начальник физической подготовки Управления Росгвардии по Липецкой области майор Олег Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU