2019-06-06T19:29:39+03:00
Общество

Липецкие росгвардейцы оказали помощь условно пострадавшим в воде

Спасатели МЧС обучили росгвардейцев необходимым алгоритмам [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецкие росгвардейцы оказали помощь условно пострадавшим в водеЛипецкие росгвардейцы оказали помощь условно пострадавшим в водеФото: Предоставлено Росгвардией
Изменить размер текста:

На базе спасательного поста в Липецке прошел учебно-методический сбор сотрудников Управления Росгвардии по Липецкой области – внештатных спасателей на воде.

В ходе мероприятия правоохранители повысили свою дополнительную квалификацию и изучили алгоритм помощи пострадавшим на воде: отработали реанимационный комплекс действий при спасении утопающего, в том числе непрямой массаж сердца и вентиляцию лёгких.

Совместно организованная работа росгвардейцев и спасателей позволяет в кратчайшее время оказывать эффективную помощь попавшим в беду людям. Это особенно актуально летом, когда многие граждане организуют свой отдых на водоемах.

- На данном мероприятии росгвардейцы повышают свои навыки по спасению утопающих, их реанимации и оказания им первой доврачебной помощи, - отметил начальник физической подготовки Управления Росгвардии по Липецкой области майор Олег Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке впервые пройдет хакатон
В Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Мазда" и "Опель"
Под Липецком столкнулись автобус и 2 легковушки: погибли 3 человека
В Липецке в районе ЛТЗ на маршрутку упал провод
В Липецкой области назначили выборы губернатора
Игорь Артамонов подписал соглашение с китайской компанией Angel Yeast
Под Липецком будут судить чиновника за взятку в 450000 рублей
За 4 дня у липчан изъяли 16 единиц оружия
Липецкая область получила все акции особой экономической зоны
На ПМЭФ-2019 Игорь Артамонов обсудил с Виталием Мутко важные для региона вопросы
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Улица 9 Мая, где машина провалилась под землю, будет перекрыта еще сутки
Под Липецком за убитого лосенка браконьеру пришлось отдать почти 300000 рублей
Игорь Артамонов: «Все споры будут решаться исключительно в правовом поле»
В Липецке лихач промчался по рельсам, чтобы не объезжать перекрытый участок
Под Липецком будут судить распространителя детского порно
«ЭксОйл групп» инвестирует 6 млрд рублей в экономику Липецкой области
В Липецке перекроют часть улицы Советская: автобусы изменят маршрут
В Липецкой попал под машину пенсионер на велосипеде
Пропавшего под Липецком подростка нашли
В Липецке нашли две угнанные машины – «Ниву» разобранной, иномарку разбитой
Под Липецком в столкновении с «КамАЗом» погиб мотоциклист
В четверг липчанам отключат свет, холодную и горячую воду
В Липецке 8-летний мальчик, играя на стройке, проколол руку ржавой арматурой
В Липецке из-за коммунальной аварии, где машина провалилась под землю, изменились маршруты автобусов