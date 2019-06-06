Под Липецком столкнулись автобус и 2 легковушки: погибли 3 человека

СЕГОДНЯ 18:41 2019-06-06T18:50:42+03:00

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В этот четверг, 6 июня, под Липецком произошла страшная авария. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на трассе Липецк-Елец возле населенного пункта Кулешовка столкнулись рейсовый автобус «Мерседес» , легковые автомобили «ВАЗ-21099» и «Мазда». Причина аварии - нарушение правил дорожного движения.

Сообщение о ДТП поступило на пульт спасателей в 16.47. К месту происшествия выехало 1 отделение специальной пожарно-спасательной части. Спасатели ликвидировали последствия аварии. Так, по прибытии производилась деблокировка. Разлива топлива нет. Движение на трассе не нарушено.

Как стало известно «КП-Липецк», в аварии погибли 3 человека. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU