В Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Мазда" и "Опель"
Этим вечером, 6 июня, в Липецке произошло ДТП. На улице Космонавтов, по направлению к площади с одноименным названием столкнулись 2 иномарки. По словам очевидцев, «Мазда» въехала в «Опель». Обе машины получили повреждения. У первого автомобиля разбита передняя часть. У «Опеля» помят задний бампер. В том, кто виноват в аварии, предстоит разобраться автоинспекторам. ДТП спровоцировало небольшую пробку.
Липчанам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Помните, что нарушение ПДД может обернуться печальными последствиями. Так, несколько часов назад возле населенного пункта Кулешовка произошла страшная авария. Там столкнулись рейсовый автобус и 2 легковушки. 3 человека погибли.
В Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Мазда" и "Опель".
ИСТОЧНИК KP.RU