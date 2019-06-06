2019-06-06T18:55:39+03:00
Происшествия

В Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Мазда" и "Опель"

Машины получили сильные повреждения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на улице Космонавтов столкнулись 2 иномаркиВ Липецке на улице Космонавтов столкнулись 2 иномаркиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим вечером, 6 июня, в Липецке произошло ДТП. На улице Космонавтов, по направлению к площади с одноименным названием столкнулись 2 иномарки. По словам очевидцев, «Мазда» въехала в «Опель». Обе машины получили повреждения. У первого автомобиля разбита передняя часть. У «Опеля» помят задний бампер. В том, кто виноват в аварии, предстоит разобраться автоинспекторам. ДТП спровоцировало небольшую пробку.

Липчанам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Помните, что нарушение ПДД может обернуться печальными последствиями. Так, несколько часов назад возле населенного пункта Кулешовка произошла страшная авария. Там столкнулись рейсовый автобус и 2 легковушки. 3 человека погибли.

В Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Мазда" и "Опель".

ИСТОЧНИК KP.RU

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