2019-06-07T09:00:17+03:00
Общество

Под Липецком из лагеря пропал 15-летний подросток

Парень ушел с территории учреждения в минувший четверг
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком разыскивают подросткаПод Липецком разыскивают подросткаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области разыскивают 15-летнего подростка. В минувший четверг, 6 июня, ориентировочно в 18.00 Суфиев Вадим Андреевич ушел с территории лагеря "Елочка", что располагается в Грязинском районе. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до настоящего момента местонахождение парня не установлено.

Приметы: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, волосы темные.

Был одет: черные джинсы, белая футболка, красно-синяя ветровка с капюшоном, черные сланцы.

Всех, кто видел Вадима Суфиева или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на почту ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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