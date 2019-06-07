В баре Липецка у парня стащили 30500 рублей

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-07T09:25:28+03:00

Деньги молодой человек оставил в паспорте, который, в свою очередь, забыл на стойке

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2 июня в отдел полиции Долгоруковского района обратился 58-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что в ночь с 1 на 2 июня неизвестный украл из автомобиля "Дэу-Нексия" аккумулятор. Машина была припаркована у дома по улице Орженикидзе. По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, правоохранители установили личность предполагаемых преступников. Подозреваемые задержаны - 23-летний неработающий ранее судимый и несовершеннолетний. Они также подозреваются в краже аккумулятора из "ВАЗа-2110".

Накануне, 6 июня, с заявлением в отдел полиции Липецка пришел 22-летний горожанин. По его словам, 5 июня он сидел в баре на Ворошилова и случайно оставил паспорт с деньгами на стойке. Когда парень опомнился, оказалось, что кто-то украл 30 500 рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU