В Липецке энергетики не хотят делать горожанам перерасчет платы за тепло

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-07T10:29:04+03:00

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В Арбитражный суд Липецкой области поступило 131 заявление от Липецкого филиала ПАО "Квадра". 129 в мае и еще 2 таких же в июне. В компании просят признать недействительными Предписания региональной Госжилинспекции.

Согласно документам, "Квадра" обязана сделать перерасчет платы за отопление жителям многоквартирных домов, исходя из показаний общедомового счетчика. Перерасчет должен быть сделать в соответствии с тарифом на тепловую энергию, утвержденным постановлением областного Управления энергетики и тарифов.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, все заявления приняты к производству. Судебные заседания по данным делам уже назначены. Напомним, что липчане уже давно начали жаловаться на завышенные тарифы за отопление. Так, в феврале этого года многим горожанам пришли квитанции с суммами, которые вызвали всеобщее возмущение.

ИСТОЧНИК KP.RU