Под Липецком "Датцун" сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-07T11:25:42+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 702 нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 3 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 62 человека не стали пристегиваться во время движения. 1 332 раза водители нарушили скоростной режим. Произошло 17 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В прошедший четверг, 6 июня, в Липецке на улице Краснозаводская "Шевроле Ланос" в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на человека. Личность пострадавшего пока не установлена. Его госпитализировали в городскую больницу №1.

В Грязях на улице Советская водитель "Датцун" сбил 6-летнюю девочку. Она шла вместе с мамой по пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу. Врачи осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU